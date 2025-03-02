Россиянам рассказали, как получить заслуженную пенсию при потере трудовой книжки

Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж для получения пенсии. Однако даже её потеря не ставит крест на выплатах. Доказать факт многолетней работы можно и с помощью других бумаг, напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».

Такими документами являются трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации и даже банковские выписки, подтверждающие перечисления зарплаты. Их можно запросить в государственных и ведомственных архивах по месту работы. Данные о сотрудниках, как правило, хранятся достаточно долго, и архивы обязаны предоставить их по запросу. А если и эти документы утеряны по уважительной причине, например, в результате чрезвычайных ситуаций, можно обратиться к свидетельским показаниям.

«Свидетели могут подтвердить весь стаж работы. Если же [документы утеряны] по другой причине, но без вашей вины, свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период», — подчеркнул Виноградов, отметив, что в таком случае с помощью свидетелей возможно доказать только половину стажа.