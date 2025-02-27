В России допустили введение ежеквартальной индексации пенсий

В России возможна закреплённая на законодательном уровне практика ежеквартальной индексации пенсий, полагает депутат Мособлдумы, глава регионального Союза пенсионеров Анатолий Никитин. Тем не менее по его словам, необходимо учитывать вопрос наличия ресурсов для соответствующих изменений.

«Бюджет Социального фонда на 2025 год сформирован с дефицитом в сумме 369,5 млрд рублей. Для профицита на данный момент предпосылок нет. Прогрессивная шкала налогообложения введена только с января 2025 года, пока рано говорить о заметном пополнении регионального и федерального бюджетов. Оптимальным было бы индексировать пенсии россиян раз в полгода», — отметил собеседник «Газеты.ru».