Российским пенсионерам объяснили, почему мартовская выплата окажется ниже февральской

В марте 2025 года некоторые пенсионеры получат меньше, чем в феврале, из-за изменений в размере пенсий. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Эксперт отметил, что в январе большинство пенсий подняли на прогнозную инфляцию в 7,3%. Однако фактическая инфляция достигла 9,5%. Из-за этого в феврале провели дополнительную индексацию пенсий, чтобы подогнать их к реальным показателям.

«В феврале пенсии увеличили на 9,5% и добавили 2,2% за январь. Но в марте доплаты за январь уже не будет, поэтому общая сумма окажется меньше», — пояснил Виноградов агентству «Прайм».

Однако некоторые пенсионеры увидят увеличение выплат. Например, военные пенсии в марте получат дополнительное повышение на 4,4%. Размер прибавки определят звания, должности, выслуга лет и другие факторы, заключил эксперт.