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28 февраля, 08:59

Экономист напомнила, кому из россиян увеличат пенсию с 1 марта

Экономист Проданова напомнила об индексации военных пенсий с 1 марта

С 1 марта в России будут проиндексированы военные пенсии, напомнила профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова. По её словам, выплаты приведут в соответствие с фактическим показателем уровня инфляции, который на конец 2024 года составил 9,5%. Доктор экономических наук уточнила, что пенсии для военных увеличатся на 4,4%.

«Соответствующие выплаты получают лица, проходившие военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», — отметила экономист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавила, что также речь идёт о служивших в органах уголовно-исполнительной системы, войсках нацгвардии, органах принудительного исполнения и других структурах.

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Ранее в Госдуме перечислили ключевые доплаты к пенсии в 2025 году. Напомним, с 1 марта также вырастут социальные выплаты. К слову, в России с 1 апреля проиндексируют пенсии.

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