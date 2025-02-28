Экономист напомнила, кому из россиян увеличат пенсию с 1 марта

С 1 марта в России будут проиндексированы военные пенсии, напомнила профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова. По её словам, выплаты приведут в соответствие с фактическим показателем уровня инфляции, который на конец 2024 года составил 9,5%. Доктор экономических наук уточнила, что пенсии для военных увеличатся на 4,4%.