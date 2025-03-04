В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов перечислил категории граждан РФ, которые могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

С его слов, досрочно выйти на пенсию могут сотрудники вредных производств, жители Крайнего Севера, многодетные мамы и инвалиды. В эту группу также входят военные, работники МВД, УФСИН, росгвардейцы, пожарные, педагоги и медики. Такая привилегия также доступна космонавтам, лётчикам на государственной или военной службе, артистам балета, театра и цирка.

Для оформления досрочной пенсии нужно подать заявление в Социальный фонд России, предоставив паспорт, СНИЛС, трудовую книжку и справки, подтверждающие это право. В отдельных случаях необходимы дополнительные документы, подтверждающие особые основания, например, свидетельства о рождении детей для многодетных матерей или медицинские заключения при выходе на пенсию по состоянию здоровья. Решение о назначении досрочной пенсии принимается в течение десяти рабочих дней.