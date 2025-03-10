Правительство РФ разработало постановление об увеличении более чем 14,5% социальных пенсий, учитывая размер прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 1 апреля, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

Социальные пенсии миллионов россиян вырастут на 14,5 % с 1 апреля. Видео © Правительство РФ

«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75% – в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Такие выплаты получают люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца, а также граждане, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии», — уточнили в кабмине.

Кроме того, на 14,75% будут увеличены пенсии военнослужащим, проходившим службу по призыву, участникам ВОВ, а также лётчикам-испытателям, космонавтам, гражданам со знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда» и, наконец, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Мишустин добавил, что индексация затронет почти 4 миллиона 200 тысяч человек. Для этого из бюджета уже выделено 85 миллиардов рублей.