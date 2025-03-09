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9 марта, 05:24

Озвучен средний размер военной пенсии после индексации

Депутат ГД Гаврилов: Средний размер военной пенсии составит 43 тысячи рублей

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) сообщил РИА «Новости», что после индексации военных пенсий на 9,5% их средний размер в России достигнет 43 тысяч рублей. Он отметил, что согласно проведённым расчетам, именно такая сумма будет установлена после повышения, запланированного на март.

Напомним, что бывшие военные или правоохранители нередко получают две пенсии — военную и гражданскую. Это возможно, если человек до или после службы трудился на обычной гражданской работе. Таким образом, он может получать и военную пенсию, и стандартную страховую пенсию по возрасту. Кто ещё может рассчитывать на повышение пенсии — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM / MaximKir

Оксана Попова
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