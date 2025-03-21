Россиянам раскрыли, как выйти на пенсию раньше срока

Граждане России, трудящиеся в условиях, соответствующих нормам, могут претендовать на досрочный выход на пенсию. Об этом сообщала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Для этого необходимо наличие значительного трудового стажа.

«Досрочно выйти на пенсию могут и обычные граждане, работающие в нормальных условиях труда, но если у них, например, длительный стаж», — рассказала депутат в беседе с «Лентой.ру».

Как указала Бессараб, мужчины имеют возможность выйти на пенсию досрочно при наличии 42 лет трудового стажа, в то время как для женщин этот срок составляет 37 лет. Она также добавила, что досрочный выход на пенсию возможен не ранее чем за два года до достижения установленного возраста. Простыми словами, если пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет, то при наличии 37 лет стажа они могут выйти на пенсию в 58 лет, пояснила депутат.