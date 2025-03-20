Россиянам определённого возраста пообещали в марте прибавку к пенсии

Россиянам, которым в марте 2025 года стукнет 80 лет, увеличат в апреле объём пенсий более чем на 10 тысяч рублей. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

В сумму прибавки будут включены дополнительная фиксированная выплата в размере 8907,70 рубля и надбавка в 1314 рублей. Её выплачивают пенсионерам с января 2025 года. К примеру, в декабре 2024 года у 79-летнего гражданина была пенсия в размере 39 987 тысяч. В апреле 2025 ему выплатят страховую размером в 554 007,47 рубля: 43 785,77 рубля (страховая пенсия с учетом проведенных индексаций в январе и феврале) + 8907,70 рубля (дополнительная фиксированная выплата) + 1314 рублей (компенсационная выплата). В результате сумма страховой пенсии у такого пенсионера в апреле 2025 года будет больше размера страховой пенсии, которая приходила ему за декабрь 2024, на 14 020,47 рубля, или на 26%»