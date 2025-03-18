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Регион
18 марта, 16:05

В Соцфонде объяснили, как сохранить северную доплату к пенсии при переезде

Kp.ru: При переезде с Крайнего Севера можно сохранить доплату к пенсии

Человек, переехавший с Крайнего Севера в другой регион, сможет сохранить северную доплату к пенсии, если проработал там достаточный срок и имеет необходимый трудовой стаж. Об этом рассказали в отделении Социального фонда РФ по Мурманской области.

В беседе с kp.ru специалисты объяснили, что если человек проработал не менее 15 лет на Крайнем Севере и имеет необходимый страховой стаж (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин), то при переезде в другой регион он сохраняет право на северную доплату к пенсии. Однако если речь идёт о начислении пенсии за фактическое проживание, то фиксированная выплата к страховой пенсии будет рассчитываться без учёта районного коэффициента.

А в некоторых случаях доплата может не просто сохраниться, а вырасти. Это возможно, если человек переезжает в другой район Крайнего Севера, где действует более высокий районный коэффициент.

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Ранее Life.ru рассказывал о ряде доплат, которые этой весной получат российские пенсионеры. Суммы будут значительные, в некоторых случаях — до 80 тысяч рублей.

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Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov

Юрий Лысенко
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