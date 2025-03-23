Копи смолоду: Экс-сенатор рассказал, как добиться высокой пенсии в России

Чтобы увеличить свою пенсию, россиянам стоит открывать депозитные счета и инвестировать в недвижимость. С такими рекомендациями выступил Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров России и бывший первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Нужно использовать накопительные элементы. Сейчас наиболее выгодные — это банковские депозиты. За пять лет сбережения могут вырасти в два раза — это существенно», — сказал экс-сенатор kp.ru.

Если человек зарабатывает 230 тысяч рублей в месяц, то может откладывать около 150 тыс. на депозит. С учётом текущих процентных ставок в банках, на сберегательном счёте через год может накопиться примерно 2 миллиона рублей. Рязанский добавил, что с такими сбережениями будущий пенсионер сможет собрать до 4 миллионов рублей на вкладах. Эти средства впоследствии можно использовать для приобретения недвижимости с целью сдачи в аренду, подчеркнул экс-сенатор.