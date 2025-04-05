Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 17:42

Первый гол Соболева в РПЛ спас «Зенит» от поражения в матче с «Локомотивом»

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» завершили домашний матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги вничью, игра закончилась со счётом 1:1. Об этом свидетельствуют итоги встречи на сайте РПЛ.

«Железнодорожники» открыли счёт благодаря точному удару Алексея Батракова на 62-й минуте, но «сине-бело-голубые» сумели отыграться под конец встречи. Александр Соболев, перешедший в «Зенит» летом, отметил свой первый гол в РПЛ за новый клуб, установив окончательный счёт на 85-й минуте.

Глава УЕФА честно ответил на вопрос о возвращении России в большой футбол
Глава УЕФА честно ответил на вопрос о возвращении России в большой футбол

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» стал первым финалистом Кубка Испании. В полуфинальном матче против «Реал Сосьедад» на своём поле они сыграли вничью, но этого хватило для выхода в финал. Основное время игры завершилось победой гостей со счетом 4:3.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar