Первый гол Соболева в РПЛ спас «Зенит» от поражения в матче с «Локомотивом»
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» завершили домашний матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги вничью, игра закончилась со счётом 1:1. Об этом свидетельствуют итоги встречи на сайте РПЛ.
«Железнодорожники» открыли счёт благодаря точному удару Алексея Батракова на 62-й минуте, но «сине-бело-голубые» сумели отыграться под конец встречи. Александр Соболев, перешедший в «Зенит» летом, отметил свой первый гол в РПЛ за новый клуб, установив окончательный счёт на 85-й минуте.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» стал первым финалистом Кубка Испании. В полуфинальном матче против «Реал Сосьедад» на своём поле они сыграли вничью, но этого хватило для выхода в финал. Основное время игры завершилось победой гостей со счетом 4:3.