Первый гол Соболева в РПЛ спас «Зенит» от поражения в матче с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» завершили домашний матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги вничью, игра закончилась со счётом 1:1. Об этом свидетельствуют итоги встречи на сайте РПЛ.

«Железнодорожники» открыли счёт благодаря точному удару Алексея Батракова на 62-й минуте, но «сине-бело-голубые» сумели отыграться под конец встречи. Александр Соболев, перешедший в «Зенит» летом, отметил свой первый гол в РПЛ за новый клуб, установив окончательный счёт на 85-й минуте.