Глава УЕФА честно ответил на вопрос о возвращении России в большой футбол
Президент УЕФА Чеферин исключил допуск сборной России до окончания СВО
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Российские клубы и сборные не смогут участвовать в турнирах, проводимых Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), до тех пор, пока конфликт в Украине не будет завершен. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе в Белграде.
«Что касается возвращения российских команд, я уже не раз это поднимал и могу повторить: как только конфликт завершится, они смогут вернуться», — отметил Чеферин.
УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях с 2022 года из-за начала СВО.
Ранее Память спортивного комментатора Василия Уткина и экс-игрока российской сборной по футболу Алексея Бугаева, которых не стало в 2024 году, почтили на конгрессе УЕФА. Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. А информация о смерти Алексея Бугаева появилась 29 декабря 2024 года. Экс-спортсмен погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО.