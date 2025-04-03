Глава УЕФА честно ответил на вопрос о возвращении России в большой футбол

Российские клубы и сборные не смогут участвовать в турнирах, проводимых Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), до тех пор, пока конфликт в Украине не будет завершен. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе в Белграде.

«Что касается возвращения российских команд, я уже не раз это поднимал и могу повторить: как только конфликт завершится, они смогут вернуться», — отметил Чеферин.