Глава ФИФА Инфантино надеется, что сборную России скоро допустят к турнирам

Руководитель ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение сборной России по футболу на международные соревнования. По его словам, это будет означать разрешение конфликта на Украина.

«Я хочу сказать, что мы всегда используем спорт, футбол в частности, чтобы объединить людей, чтобы объединить страны. Особенно в нашем разделённом мире мы должны использовать каждую возможность, чтобы люди могли общаться друг с другом», — сказал глава ФИФА на 49-м конгрессе УЕФА в Белграде.

Он отметил, что сейчас идут разговоры о мире на Украине. Инфантино надеется, что скоро страница будет перевёрнута и Россия вернётся на ландшафт мирового футбола. Это будет означать, что конфликт разрешён, подчеркнул босс ФИФА.