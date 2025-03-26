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26 марта, 13:14

Участник чемпионата мира по футболу захотел сыграть с Россией

Глава Федерации футбола Ирана анонсировал матч с Россией 6 октября

Момент матча сборных России и Ирана в 2023 году. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Момент матча сборных России и Ирана в 2023 году. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Сборная Ирана по футболу намерена провести товарищеский матч с командой России 6 октября. Об этом заявил глава Федерации футбола азиатского государства Мехди Тадж.

«Сборная Ирана проведёт 6 октября товарищеский матч против России для подготовки игроков перед чемпионатом мира», — приводит слова Таджа ISNA.

Накануне сборная Ирана дома сыграла вничью 2:2 с командой Узбекистана и гарантировала себе попадание в финальную часть турнира, которая пройдёт в Северной Америке. За два тура до конца группового этапа подопечные Амира Галенои лидируют в своей группе, на три очка опережая Узбекистан и на семь — ОАЭ, которые занимают третье место, дающее право выйти в четвёртый этап.

В предыдущий раз сборные России и Ирана играли в 2023 году в Тегеране. Тогда встреча завершилась со счётом 1:1.

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Напомним, что накануне сборная России разгромила в Москве команду Замбии со счётом 5:0.

Никита Никонов
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