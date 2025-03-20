Карпин: Сборная России не прочь сыграть товарищеский матч со сборной США

Российская сборная по футболу заинтересована в товарищеской встрече со сборной США. Об этом после победного матча против Гренады заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Нам было интересно играть с Брунеем, Гренадой. Да, было бы интересно сыграть с США», — подчеркнул Карпин на пресс-конференции по окончании игры.

Последняя товарищеская встреча сборных России и США состоялась в 2012 году. Тогда команды встретились в Краснодаре и не смогли определить сильнейшего, завершив игру со счётом 2:2.