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19 марта, 21:48

Карпин: Сборная России не прочь сыграть товарищеский матч со сборной США

Российская сборная по футболу заинтересована в товарищеской встрече со сборной США. Об этом после победного матча против Гренады заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Нам было интересно играть с Брунеем, Гренадой. Да, было бы интересно сыграть с США», — подчеркнул Карпин на пресс-конференции по окончании игры.

Последняя товарищеская встреча сборных России и США состоялась в 2012 году. Тогда команды встретились в Краснодаре и не смогли определить сильнейшего, завершив игру со счётом 2:2.

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Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между командами НХЛ и КХЛ. Американский лидер поддержал такую инициативу.

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Антон Голыбин
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