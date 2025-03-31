«Возможно всё»: В РФС допустили получение сборной России wild card на ЧМ-2026

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов предположил, что национальная сборная может получить wild-card для участия в чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«В этой жизни возможно всё», — заявил Митрофанов.

Термин wild-card в спорте означает особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований. Напомним, что чемпионат мира состоится в 2026 году и пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.