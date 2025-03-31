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31 марта, 11:13

«Возможно всё»: В РФС допустили получение сборной России wild card на ЧМ-2026

Митрофанов: Сборная России сможет принять участие в ЧМ-2026 благодаря wild-card

Генсек Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов предположил, что национальная сборная может получить wild-card для участия в чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«В этой жизни возможно всё», — заявил Митрофанов.

Термин wild-card в спорте означает особое приглашение на соревнование спортсмену или команде в обход стандартных требований. Напомним, что чемпионат мира состоится в 2026 году и пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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Ранее Life.ru сообщал, что первая сборная уже квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года. В ходе матча Бахрейн — Япония, команда последней одержала победу со счётом 2:0.

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Shutterstock / FOTODOM / sportoakimirka

Мария Любицкая
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