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20 марта, 16:00

Первая сборная квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года

Сборная Японии победила Бахрейн и первой квалифицировалась на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Японии стала первой, квалифицировавшейся на чемпионат мира по футболу 2026 года. Японцы обыграли дома команду Бахрейна со счётом 2:0 в матче седьмого тура третьего этапа азиатской квалификации.

Даити Камада открыл счёт на 66-й минуте, а Такэфуса Куба забил второй гол на 87-й. Подопечные Хадзимэ Мориясу занимают первое место в группе с 19 очками, опережая сборную Австралии на девять очков.

Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нём впервые примут участие 48 команд.

ФИФА распределила матчи ЧМ-2026 по трём странам
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Ранее ФИФА объявила страны-хозяйки ЧМ-2030 и ЧМ-2034. Через пять лет турнир впервые пройдёт сразу на трёх континентах.

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ТАСС / Liu Lu / CFIDC / VCG / Visual China Gr

Никита Никонов
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