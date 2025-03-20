Первая сборная квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2026 года
Сборная Японии победила Бахрейн и первой квалифицировалась на ЧМ-2026 по футболу
Сборная Японии стала первой, квалифицировавшейся на чемпионат мира по футболу 2026 года. Японцы обыграли дома команду Бахрейна со счётом 2:0 в матче седьмого тура третьего этапа азиатской квалификации.
Даити Камада открыл счёт на 66-й минуте, а Такэфуса Куба забил второй гол на 87-й. Подопечные Хадзимэ Мориясу занимают первое место в группе с 19 очками, опережая сборную Австралии на девять очков.
Чемпионат мира-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нём впервые примут участие 48 команд.
Ранее ФИФА объявила страны-хозяйки ЧМ-2030 и ЧМ-2034. Через пять лет турнир впервые пройдёт сразу на трёх континентах.
ТАСС / Liu Lu / CFIDC / VCG / Visual China Gr