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2 апреля, 20:00

Реал стал первым финалистом Кубка Испании по футболу, несмотря на ошибки Лунина

Определился первый финалист Кубка Испании по футболу. Им стал «Реал Мадрид», который сыграл вничью с «Реал Сосьедад» на своём поле в ответном матче полуфинала.

Основное время игры завершилось со счётом 3:4 в пользу гостей. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин дважды пропустил мяч между ног на 16-й и 72-й минутах. Причём второй гол ему случайно забил одноклубник Давид Алаба. Встреча продолжилась в овертайме, где хозяева смогли вырвать ничью. Так как первый матч завершился в пользу «Реала», именно он получил шанс продолжить борьбу за кубок.

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А в России тем временем определился первый участник четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Им стал ярославский «Локомотив», который одержал победу над нижегородским «Торпедо» в гостевом матче.

Обложка ©

X / Real Madrid C.F.

Илья Пушкарев
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