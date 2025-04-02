Реал стал первым финалистом Кубка Испании по футболу, несмотря на ошибки Лунина

Определился первый финалист Кубка Испании по футболу. Им стал «Реал Мадрид», который сыграл вничью с «Реал Сосьедад» на своём поле в ответном матче полуфинала.

Основное время игры завершилось со счётом 3:4 в пользу гостей. Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин дважды пропустил мяч между ног на 16-й и 72-й минутах. Причём второй гол ему случайно забил одноклубник Давид Алаба. Встреча продолжилась в овертайме, где хозяева смогли вырвать ничью. Так как первый матч завершился в пользу «Реала», именно он получил шанс продолжить борьбу за кубок.