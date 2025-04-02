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2 апреля, 15:08

Сбежавший из России футболист проиграл суд «Ростову» в Лозанне. Теперь он должен заплатить €3 млн

CAS отклонил апелляцию Норманна по делу о выплате ФК «Ростов» 2,9 млн евро

Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Норвежский футболист Матиас Норманн должен выплатить ФК «Ростов» 2,9 миллиона евро за расторжение контракта. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

28-летний полузащитник сейчас выступает за саудовский «Аль-Раед». В 2023 году, когда Норманн играл за московское «Динамо» на правах аренды, он в одностороннем порядке расторг контракт с «Ростовом» и покинул Россию. Якобы из-за атаки украинских беспилотников на Москву.

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В результате донской клуб обратился в ФИФА, где встали на сторону ростовчан. Норманн не согласился с решением и пошёл в CAS, однако и там он потерпел фиаско.

Никита Никонов
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