Сбежавший из России футболист проиграл суд «Ростову» в Лозанне. Теперь он должен заплатить €3 млн
CAS отклонил апелляцию Норманна по делу о выплате ФК «Ростов» 2,9 млн евро
Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин
Норвежский футболист Матиас Норманн должен выплатить ФК «Ростов» 2,9 миллиона евро за расторжение контракта. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).
28-летний полузащитник сейчас выступает за саудовский «Аль-Раед». В 2023 году, когда Норманн играл за московское «Динамо» на правах аренды, он в одностороннем порядке расторг контракт с «Ростовом» и покинул Россию. Якобы из-за атаки украинских беспилотников на Москву.
В результате донской клуб обратился в ФИФА, где встали на сторону ростовчан. Норманн не согласился с решением и пошёл в CAS, однако и там он потерпел фиаско.