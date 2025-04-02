Сбежавший из России футболист проиграл суд «Ростову» в Лозанне. Теперь он должен заплатить €3 млн

28-летний полузащитник сейчас выступает за саудовский «Аль-Раед». В 2023 году, когда Норманн играл за московское «Динамо» на правах аренды, он в одностороннем порядке расторг контракт с «Ростовом» и покинул Россию. Якобы из-за атаки украинских беспилотников на Москву.