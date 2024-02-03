Сбежавший из России норвежский футболист заплатит "Ростову" почти 3 млн евро

Норвежский полузащитник Матиас Норманн обязан выплатить футбольному клубу "Ростов" 2,9 миллиона евро (около 285 миллионов рублей) по делу о расторжении контракта. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает норвежский портал Nettavisen со ссылкой на источник.

По данным журналистов, решение не было единогласным и некоторые судьи встали на сторону спортсмена.