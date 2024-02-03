Сбежавший из России норвежский футболист заплатит "Ростову" почти 3 млн евро
Nettavisen: ФИФА обязала Норманна выплатить "Ростову" 2,9 млн евро компенсации
Матиас Норманн. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Норвежский полузащитник Матиас Норманн обязан выплатить футбольному клубу "Ростов" 2,9 миллиона евро (около 285 миллионов рублей) по делу о расторжении контракта. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), сообщает норвежский портал Nettavisen со ссылкой на источник.
По данным журналистов, решение не было единогласным и некоторые судьи встали на сторону спортсмена.
Напомним, в конце ноября ФИФА обязала Норманна выплатить компенсацию "Ростову" за расторжение контракта. Затем футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, 19 января её зарегистрировали.
Норманн перешёл из "Ростова" в сентябре 2022 года в московское "Динамо" на правах аренды. В августе текущего года стало известно, что легионер уехал из России якобы из-за атаки беспилотников. В обе команды он отправил уведомления о расторжении контрактов. В конце августа 27‑летний норвежец присоединился к саудовскому клубу "Аль‑Раед".