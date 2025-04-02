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2 апреля, 19:33

Определился первый участник четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счётом 2:1 в четвёртой встрече первого этапа плей-офф Кубка Гагарина. Матч прошёл в Нижнем Новгороде.

Победу гостям принесли точные броски Александра Радулова (25-я минута) и Рихарда Паника (29-я). Единственную шайбу для хозяев оформил Владислав Фирстов (58-я).

Благодаря победе «Локомотив» первым среди участников плей-офф обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. Напомним, что клуб из Ярославля завершил регулярное первенство на вершине Западной конференции, а «Торпедо» занял восьмую строчку.

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Ранее столичное «Динамо» обыграло СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

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ХК «Локомотив»

Тимур Хингеев
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