Определился первый участник четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина
Ярославский «Локомотив» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счётом 2:1 в четвёртой встрече первого этапа плей-офф Кубка Гагарина. Матч прошёл в Нижнем Новгороде.
Победу гостям принесли точные броски Александра Радулова (25-я минута) и Рихарда Паника (29-я). Единственную шайбу для хозяев оформил Владислав Фирстов (58-я).
Благодаря победе «Локомотив» первым среди участников плей-офф обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. Напомним, что клуб из Ярославля завершил регулярное первенство на вершине Западной конференции, а «Торпедо» занял восьмую строчку.
Ранее столичное «Динамо» обыграло СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 2:1.