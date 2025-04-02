Определился первый участник четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» одержал победу над нижегородским «Торпедо» со счётом 2:1 в четвёртой встрече первого этапа плей-офф Кубка Гагарина. Матч прошёл в Нижнем Новгороде.

Победу гостям принесли точные броски Александра Радулова (25-я минута) и Рихарда Паника (29-я). Единственную шайбу для хозяев оформил Владислав Фирстов (58-я).

Благодаря победе «Локомотив» первым среди участников плей-офф обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира. Напомним, что клуб из Ярославля завершил регулярное первенство на вершине Западной конференции, а «Торпедо» занял восьмую строчку.