«Динамо» в овертайме победило СКА и упрочило лидерство в серии плей-офф

Московское «Динамо» обыграло СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Шайбами в составе победителей отметились Артём Чернов (19-я минута) и Никита Гусев (71). Единственным голом в составе гостей отметился Иван Демидов (11), для которого эта шайба стала дебютной в плей-офф.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Динамо». Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург, третий матч пройдёт 31 марта.

В других играх дня уфимский «Салават Юлаев» разгромил новосибирскую «Сибирь» (8:2, 2-0 в серии), челябинский «Трактор» в овертайме победил «Адмирал» из Владивостока (2:1, 1-1 в серии), ярославский «Локомотив» дома обыграл нижегородское «Торпедо» (2:0, 2-0 в серии).