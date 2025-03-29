Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 19:51

«Динамо» в овертайме победило СКА и упрочило лидерство в серии плей-офф

Момент из встречи «Динамо» Москва и СКА в плей-офф КХЛ. Обложка © Telegram / ХК Динамо Москва

Момент из встречи «Динамо» Москва и СКА в плей-офф КХЛ. Обложка © Telegram / ХК Динамо Москва

Московское «Динамо» обыграло СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Шайбами в составе победителей отметились Артём Чернов (19-я минута) и Никита Гусев (71). Единственным голом в составе гостей отметился Иван Демидов (11), для которого эта шайба стала дебютной в плей-офф.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Динамо». Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург, третий матч пройдёт 31 марта.

ЦСКА дважды проиграл «Динамо» в Минске на старте плей-офф КХЛ
ЦСКА дважды проиграл «Динамо» в Минске на старте плей-офф КХЛ

В других играх дня уфимский «Салават Юлаев» разгромил новосибирскую «Сибирь» (8:2, 2-0 в серии), челябинский «Трактор» в овертайме победил «Адмирал» из Владивостока (2:1, 1-1 в серии), ярославский «Локомотив» дома обыграл нижегородское «Торпедо» (2:0, 2-0 в серии).

Полный расклад пар плей-офф первого раунда Кубка Гагарина Life.ru представлял здесь.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ХК Динамо Москва
  • ХК СКА
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar