В КХЛ определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился. По его итогам определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.
Западная конференция:
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород);
«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург);
«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец);
«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва).
Восточная конференция:
«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток);
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск);
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск);
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань).
Раунд плей-офф начнётся 26 марта. Серии пройдут до четырёх побед. Действующим чемпионом является магнитогорский «Металлург».
Напомним, обладателем Кубка Континента — награды, вручаемой лучшему клубу регулярного чемпионата, — впервые в своей истории стал ярославский «Локомотив». Клуб набрал 102 очка в 68 играх.
khl.ru / Антон Басанаев