В КХЛ определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился. По его итогам определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.

Канадец из Уфы забросил 49 шайб за сезон, установив новый рекорд КХЛ

Канадец из Уфы забросил 49 шайб за сезон, установив новый рекорд КХЛ

Напомним, обладателем Кубка Континента — награды, вручаемой лучшему клубу регулярного чемпионата, — впервые в своей истории стал ярославский «Локомотив». Клуб набрал 102 очка в 68 играх.