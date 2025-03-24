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Регион
23 марта, 23:00

В КХЛ определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился. По его итогам определились все пары первого раунда Кубка Гагарина.

Западная конференция:

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород);

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург);

«Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец);

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва).

Восточная конференция:

«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток);

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск);

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск);

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань).

Раунд плей-офф начнётся 26 марта. Серии пройдут до четырёх побед. Действующим чемпионом является магнитогорский «Металлург».

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Напомним, обладателем Кубка Континента — награды, вручаемой лучшему клубу регулярного чемпионата, — впервые в своей истории стал ярославский «Локомотив». Клуб набрал 102 очка в 68 играх.

Обложка ©

khl.ru / Антон Басанаев

Артур Лапсаков
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