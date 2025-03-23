Канадец из Уфы забросил 49 шайб за сезон, установив новый рекорд КХЛ

Команда «Салават Юлаев» одержала победу на выезде над «Барысом» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане на стадионе «Барыс Арена» и завершилась со счётом 4:1. Форвард уфимцев Джошуа Ливо смог забросить шайбу и установить новый рекорд по количеству голов за одну регулярку.

Рекордный гол форварда «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Видео © Telegram / КХЛ

Канадский нападающий стал автором третьего гола своей команды. Эта шайба стала для него 49-й в текущем сезоне. Предыдущий рекорд, напомним, принадлежал Сергею Мозякину, который в сезоне 2016/17 отметился 48 шайбами за магнитогорский «Металлург».

«С облегчением воспринял момент, когда удалось забросить шайбу, потому что много раз в игре пытался попасть в ворота, много бросал. Этот момент, когда ребята выскочили на лёд и стали меня поздравлять, для меня особенный!» — признался Ливо после окончания матча.