Канадец из Уфы забросил 49 шайб за сезон, установив новый рекорд КХЛ
Джошуа Ливо побил рекорд Мозякина по количеству голов за чемпионат КХЛ
Команда «Салават Юлаев» одержала победу на выезде над «Барысом» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Астане на стадионе «Барыс Арена» и завершилась со счётом 4:1. Форвард уфимцев Джошуа Ливо смог забросить шайбу и установить новый рекорд по количеству голов за одну регулярку.
Рекордный гол форварда «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. Видео © Telegram / КХЛ
Канадский нападающий стал автором третьего гола своей команды. Эта шайба стала для него 49-й в текущем сезоне. Предыдущий рекорд, напомним, принадлежал Сергею Мозякину, который в сезоне 2016/17 отметился 48 шайбами за магнитогорский «Металлург».
«С облегчением воспринял момент, когда удалось забросить шайбу, потому что много раз в игре пытался попасть в ворота, много бросал. Этот момент, когда ребята выскочили на лёд и стали меня поздравлять, для меня особенный!» — признался Ливо после окончания матча.
Свою 48-ю шайбу Джош Ливо забил в выездном матче против «Сибири», который уфимцы выиграли со счётом 3:1. Отметим, что 25 февраля канадский нападающий продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на ещё два года.
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