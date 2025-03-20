Канадец из «Салавата Юлаева» повторил рекорд Мозякина по голам в регулярном чемпионате КХЛ
Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо повторил рекорд Мозякина по голам в регулярке
Джош Ливо. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин
Канадский форвард клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Джош Ливо повторил рекорд нападающего Сергея Мозякина по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ. Североамериканец отметился заброшенной шайбой в выездном матче с «Сибирью» (3:1 в пользу уфимского клуба), доведя свой лицевой счёт в текущем сезоне до 48 шайб. Мозякин забил аналогичное число голов в сезоне 2016/17, когда выступал за магнитогорский «Металлург» из Челябинской области.
31-летний Ливо выступает за клуб из Башкирии с 2023 года. В текущем сезоне он занимает первые места среди снайперов и бомбардиров (78 очков, 48+30).
Ранее Life.ru писал, что нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв побил рекорд Мозякина по числу очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Это произошло в октябре в матче против «Северстали».