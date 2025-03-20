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20 марта, 15:50

Канадец из «Салавата Юлаева» повторил рекорд Мозякина по голам в регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо повторил рекорд Мозякина по голам в регулярке

Джош Ливо. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин

Джош Ливо. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин

Канадский форвард клуб Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Джош Ливо повторил рекорд нападающего Сергея Мозякина по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ. Североамериканец отметился заброшенной шайбой в выездном матче с «Сибирью» (3:1 в пользу уфимского клуба), доведя свой лицевой счёт в текущем сезоне до 48 шайб. Мозякин забил аналогичное число голов в сезоне 2016/17, когда выступал за магнитогорский «Металлург» из Челябинской области.

31-летний Ливо выступает за клуб из Башкирии с 2023 года. В текущем сезоне он занимает первые места среди снайперов и бомбардиров (78 очков, 48+30).

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Ранее Life.ru писал, что нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв побил рекорд Мозякина по числу очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Это произошло в октябре в матче против «Северстали».

Никита Никонов
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