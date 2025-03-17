Ярославский «Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Континента КХЛ
Ярославский «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/25. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»
Ярославский «Локомотив» победил «Адмирал» из Владивостока и досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.
«Локомотив» набрал 98 очков в 66 играх и стал недосягаем для других команд. При этом уже известен соперник ярославцев в первом раунде Кубка Гагарина, им станет нижегородское «Торпедо», которое уже не поднимется выше восьмого места в Западной конференции.
Клуб из Ярославля впервые завоевал Кубок Континента — приз, вручаемый лучшей команде регулярного сезона. Стоит отметить, что победитель регулярки лишь раз стал чемпионом КХЛ — в сезоне 2018/19 после Кубка континента завоевать Кубок Гагарина смог ЦСКА.
11 марта «Локомотив» обеспечил себе лидерство на Западе. Это произошло после поражения московского «Динамо» в Нижнекамске против местного «Нефтехимика» (3:4). Ярославцы во второй раз в истории стали чемпионами Западной конференции, в первый раз это случилось в сезоне 2010/11.