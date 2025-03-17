Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 19:11

Ярославский «Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Континента КХЛ

Ярославский «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/25. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона 2024/25. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» победил «Адмирал» из Владивостока и досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Локомотив» набрал 98 очков в 66 играх и стал недосягаем для других команд. При этом уже известен соперник ярославцев в первом раунде Кубка Гагарина, им станет нижегородское «Торпедо», которое уже не поднимется выше восьмого места в Западной конференции.

Определились все участники плей-офф КХЛ
Определились все участники плей-офф КХЛ

Клуб из Ярославля впервые завоевал Кубок Континента — приз, вручаемый лучшей команде регулярного сезона. Стоит отметить, что победитель регулярки лишь раз стал чемпионом КХЛ — в сезоне 2018/19 после Кубка континента завоевать Кубок Гагарина смог ЦСКА.

11 марта «Локомотив» обеспечил себе лидерство на Западе. Это произошло после поражения московского «Динамо» в Нижнекамске против местного «Нефтехимика» (3:4). Ярославцы во второй раз в истории стали чемпионами Западной конференции, в первый раз это случилось в сезоне 2010/11.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ХК Локомотив Ярославль
  • КХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar