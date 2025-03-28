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28 марта, 19:14

ЦСКА дважды проиграл «Динамо» в Минске на старте плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» победило ЦСКА и упрочило лидерство в первом раунде плей-офф КХЛ

Нападающий «Динамо» Минск Сергей Кузнецов. Обложка © ХК Динамо Минск / HC Dinamo Minsk

Нападающий «Динамо» Минск Сергей Кузнецов. Обложка © ХК Динамо Минск / HC Dinamo Minsk

Минское «Динамо» одержало победу над ЦСКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Шайбы в составе победителей забросили Вадим Мороз (35-я минута), Вадим Шипачёв (37), Виталий Пинчук (43), Роман Горбунов (59, пустые ворота) и Джош Брук (59, пустые ворота). У проигравших отличились Владислав Провольнев (32), Дмитрий Саморуков (52) и Прохор Полтапов (60).

Минчане забрали оба стартовых матча на своей площадке, теперь серия переезжает в Москву при счёте 2-0 в пользу «Динамо». Третья игра состоится 30 марта.

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В других играх дня «Спартак» в Москве переиграл «Северсталь» (4:2, 2-0 в серии), «Автомобилист» в Екатеринбурге победил «Ак Барс» (4:3, 1-1 в серии), а омский «Авангард» в овертайме обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2 ОТ, 2-0 в серии).

Напомним, «Динамо» финишировало на четвёртом месте в Западной конференции, ЦСКА стал пятым. Остальные пары плей-офф КХЛ Life.ru представлял здесь.

Артур Лапсаков
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