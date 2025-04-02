«Надо забыть и больше не вспоминать»: Легендарный хоккеист назвал Касаткину неблагодарной
Фетисов обвинил Касаткину в неблагодарности из-за смены гражданства
Вячеслав Фетисов и Дарья Касаткина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / ЕРА
Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов обвинил в неблагодарности теннисистку Дарью Касаткину, которая сменила спортивное гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Это её выбор, пусть она с ним живёт. Это неблагодарность. Судя по всему, ни о морали, ни о каких-то других качествах говорить не приходится», — пояснил хоккеист.
Фетисов выразил мнение, что людям нужно забыть про Касаткину и больше про неё не вспоминать.
Напомним, ранее Дарья Касаткина сообщила, что теперь будет выступать за Австралию. Теннисистка отметила, что именно там «по-настоящему чувствует себя как дома». При этом в ФТР не удивились решению спортсменки, оно не стало сюрпризом. Сама Касаткина объяснила смену гражданства тем, что у неё не было выбора.