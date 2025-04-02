«Надо забыть и больше не вспоминать»: Легендарный хоккеист назвал Касаткину неблагодарной

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов обвинил в неблагодарности теннисистку Дарью Касаткину, которая сменила спортивное гражданство. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Это её выбор, пусть она с ним живёт. Это неблагодарность. Судя по всему, ни о морали, ни о каких-то других качествах говорить не приходится», — пояснил хоккеист.