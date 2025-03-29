К этому всё и шло: В ФТР не удивились решению Касаткиной и оценили перспективы в Австралии
Глава ФТР Тарпищев: Решение Касаткиной выступать за Австралию не стало сюрпризом
Теннисистка Дарья Касаткина. Обложка © ТАСС / EPA / LUKAS COCH
Теннисистка Дарья Касаткина, ранее удерживавшая титул первой ракетки РФ, давно прекратила поддерживать контакт с Федерацией тенниса России (ФТР), а её решение начать выступать за Австралию не стало сюрпризом. Об этом сообщил глава ФТР Шамиль Тарпищев.
«Всё давно к этому шло, Дарья у нас давно не появлялась, контакта как такового с ней нет. Касаткина выбрала свой путь. У неё хорошая голова в плане игры, на медленных кортах она умеет раскладывать пасьянс, но быстрее она уже вряд ли станет. Вряд ли будет играть сильнее. Она выступала за Россию, не знаю, как теперь она собирается выступать за сборную Австралии», — приводит его слова «Матч ТВ».
Напомним, сегодня Дарья Касаткина в социальных сетях объявила о своём решении отказаться от спортивного гражданства России в пользу австралийского. Теннисистка заявила, что в там «по-настоящему чувствует себя как дома».