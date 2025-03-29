Теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что теперь будет представлять Австралию

Теннисистка Дарья Касаткина приняла решение сменить спортивное гражданство на австралийское. Об этом она сообщила на странице в соцсети Х.

«С гордостью сообщаю, что теперь буду представлять свою новую родину Австралию в своей профессиональной теннисной карьере с этого момента», — написала Касаткина.

Спортсменка отметила свою любовь к Австралии. Она заявила, что именно там «по-настоящему чувствует себя как дома».

Касаткина уже долго живёт и тренируется в Барселоне. 27-летняя теннисистка имеет звание заслуженного мастера спорта России. Она выиграла девять турниров WTA, из которых восемь — в одиночном разряде.