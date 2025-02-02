Организаторы турнира в ОАЭ назвали лучшую российскую теннисистку испанкой

Организаторы турнира WTA в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты, ОАЭ) принесли извинения за допущенную ошибку во время жеребьёвки, в результате которой первая ракетка Дарья Касаткина была показана с флагом Испании. Они заверили, что сейчас уже всё исправили.

«Мы приносим искренние извинения за ошибку, допущенную одним из наших поставщиков во время жеребьёвки, из-за чего рядом с именем Дарьи Касаткиной была неправильно указана страна. Мы её уже исправили», — заявили в пресс-службе турнира.

Турнир в Абу-Даби относится к категории WTA 500 и проводится на хардовых кортах. В прошлом годе его победительницей стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. В финале она обыграла как раз Касаткину. Дарья на данный момент занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.