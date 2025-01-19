Путинцева назвала Касаткину сучкой после поражения в матче

Представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева назвала сучкой в комментариях свою оппонентку Дарью Касаткину после их матча на Australian Open. Посланиями девушки обменялись в соцсетях.

«Сучка», — написала комментарий Путинцева к посту Касаткиной в социальной сети.

В ответ на язвительность Дарья написала, что найдёт противнице финансиста и поставила эмодзи с сердечком.

Напомним, Дарья Касаткина победила Юлию Путинцеву в двух сетах со счётом 7:5, 6:1.