Путинцева назвала Касаткину сучкой после поражения в матче
Теннисистка Путинцева оскорбила оппонентку Касаткину в соцсетях
Юлия Путинцева после поражения. Обложка © ТАСС / ЕРА / ROLEX DELA PENA
Представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева назвала сучкой в комментариях свою оппонентку Дарью Касаткину после их матча на Australian Open. Посланиями девушки обменялись в соцсетях.
«Сучка», — написала комментарий Путинцева к посту Касаткиной в социальной сети.
В ответ на язвительность Дарья написала, что найдёт противнице финансиста и поставила эмодзи с сердечком.
Напомним, Дарья Касаткина победила Юлию Путинцеву в двух сетах со счётом 7:5, 6:1.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв закончил выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в первом круге, в трёх сетах проиграв 18-летнему бразильцу Жуану Фонсеке. Матч, состоявшийся в Мельбурне, завершился победой юного южноамериканца со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).