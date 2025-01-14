Юный бразильский гений тенниса не оставил шансов Рублёву на Australian Open
Рублёв проиграл 18-летнему Фонсеке в трёх сетах и вылетел с Australian Open
Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / AP
Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в первом круге, в трёх сетах проиграв 18-летнему бразильцу Жуану Фонсеке. Матч, состоявшийся в Мельбурне, завершился победой юного южноамериканца со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).
27-летний Рублёв в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место. Фонсека идёт 112-м и для попадания в основную сетку ему пришлось выиграть три квалификационных матча. Победная серия бразильца насчитывает 14 матчей, ранее он выиграл молодёжный Итоговый турнир ATP, при этом имея самый низкий посев. Матч с Рублёвым стал для него дебютным на турнирах «Большого шлема».
Ранее ещё большую сенсацию со знаком минус чуть не преподнёс лидер российского тенниса Даниил Медведев. В пятисетовом матче с тайцем Касидитом Самреем, занимающим 418-е место в мировом рейтинге, Даниил разбил камеру и ракетку. Медведев проигрывал по сетам 1:2, но смог переломить матч.