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Регион
14 января, 12:33

Юный бразильский гений тенниса не оставил шансов Рублёву на Australian Open

Рублёв проиграл 18-летнему Фонсеке в трёх сетах и вылетел с Australian Open

Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / AP

Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / AP

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в первом круге, в трёх сетах проиграв 18-летнему бразильцу Жуану Фонсеке. Матч, состоявшийся в Мельбурне, завершился победой юного южноамериканца со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

27-летний Рублёв в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место. Фонсека идёт 112-м и для попадания в основную сетку ему пришлось выиграть три квалификационных матча. Победная серия бразильца насчитывает 14 матчей, ранее он выиграл молодёжный Итоговый турнир ATP, при этом имея самый низкий посев. Матч с Рублёвым стал для него дебютным на турнирах «Большого шлема».

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Ранее ещё большую сенсацию со знаком минус чуть не преподнёс лидер российского тенниса Даниил Медведев. В пятисетовом матче с тайцем Касидитом Самреем, занимающим 418-е место в мировом рейтинге, Даниил разбил камеру и ракетку. Медведев проигрывал по сетам 1:2, но смог переломить матч.

Никита Никонов
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