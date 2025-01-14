Юный бразильский гений тенниса не оставил шансов Рублёву на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в первом круге, в трёх сетах проиграв 18-летнему бразильцу Жуану Фонсеке. Матч, состоявшийся в Мельбурне, завершился победой юного южноамериканца со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5).

27-летний Рублёв в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает девятое место. Фонсека идёт 112-м и для попадания в основную сетку ему пришлось выиграть три квалификационных матча. Победная серия бразильца насчитывает 14 матчей, ранее он выиграл молодёжный Итоговый турнир ATP, при этом имея самый низкий посев. Матч с Рублёвым стал для него дебютным на турнирах «Большого шлема».