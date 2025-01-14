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14 января, 08:30

Медведев разбил камеру и ракетку, но стартовал с победы на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев. Фото © EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Российский теннисист Даниил Медведев. Фото © EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Первая ракетка России Даниил Медведев успешно пробился во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. В своём стартовом матче россиянин, посеянный под пятым номером, одержал победу над тайским теннисистом Касидитом Самреем, занимающим 418-е место в мировом рейтинге, с результатом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Время игры составило 3 часа 7 минут. В следующем раунде Даниил встретится с американцем Лёнером Тином.

В третьем сете, уступая со счетом 3:5, Медведев допустил ошибку на своей подаче. Подойдя к сетке, он начал наносить удары ракеткой, что привело к её поломке. Кроме того, он сломал камеру, установленную на сетке, за что получил предупреждение от судьи.

В прошлом году Медведев дошел до финала Australian Open, где проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

Российские теннисистки Самсонова и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open
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Ранее российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что в прошлом году принимал антидепрессанты на фоне проблем с психикой. Спортсмен отметил, что сейчас чувствует себя лучше. Он отказался от приёма препаратов и начал работать с психологом.

Марина Фещенко
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