Российские теннисистки Самсонова и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open
Российсике теннисистки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth / MARK R. CRISTINO
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над соотечественницей Камиллой Рахимовой в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Матч между россиянками завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Самсоновой, которая получила 25-й номер посева. Во втором круге россиянка сыграет с Ольгой Данилович из Сербии. На данный момент отечественная спортсменка занимает 21-е место в рейтине Женской теннисной ассоциации (WTA). В то же время её соперница находится на 62-м месте в данном рейтинге.
Также победу в рамках турнира одержала российская теннисистка Диана Шнайдер. Она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:6, 6:4. Итог соревнований будет подведён 25 января. Призовой фонд турнира — более 59,7 миллиона долларов.
Ранее Life.ru писал, что на Australian Open всё же решили указывать национальность российских теннисистов. Однако зрителям из РФ повезло меньше, им билеты на Australian Open покупать всё ещё запрещено. Дело в том, что под запретом находится сам телефонный код, используемый в РФ. Это вызвало бурное недовольство у фанатов тенниса, ведь данный код применяют ещё и в Казахстане.