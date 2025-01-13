Российские теннисистки Самсонова и Шнайдер вышли во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над соотечественницей Камиллой Рахимовой в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Матч между россиянками завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу Самсоновой, которая получила 25-й номер посева. Во втором круге россиянка сыграет с Ольгой Данилович из Сербии. На данный момент отечественная спортсменка занимает 21-е место в рейтине Женской теннисной ассоциации (WTA). В то же время её соперница находится на 62-м месте в данном рейтинге.

Также победу в рамках турнира одержала российская теннисистка Диана Шнайдер. Она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:6, 6:4. Итог соревнований будет подведён 25 января. Призовой фонд турнира — более 59,7 миллиона долларов.