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12 января, 04:58

17-летняя россиянка Мирра Андреева стартовала с победы на Australian Open

Андреева обыграла чешку Боузкову и вышла во второй круг Australian Open

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP

Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP

Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно начала выступление на Открытом чемпионате Австралии, проходящем в Мельбурне. В стартовом матче 17-летняя спортсменка обыграла чешскую теннисистку Марию Боузкову.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Андреевой и продолжалась 1 час 14 минут.

В следующем этапе турнира Большого шлема первого сезона Андреевой предстоит встретиться с победительницей матча между Магдой Линетт из Польши и японской теннисисткой Моюкой Утидзимой.

Открытый чемпионат Австралии по теннису — один из четырёх турниров Большого шлема, ныне проводящийся в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

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Напомним, в прошлом году Андреева в паре с Дианой Шнайдер выиграли серебряные медали Олимпиады в Париже. За это они получат по 2,5 миллиона рублей.

Артём Гапоненко
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