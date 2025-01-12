17-летняя россиянка Мирра Андреева стартовала с победы на Australian Open
Андреева обыграла чешку Боузкову и вышла во второй круг Australian Open
Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / AP
Российская теннисистка Мирра Андреева уверенно начала выступление на Открытом чемпионате Австралии, проходящем в Мельбурне. В стартовом матче 17-летняя спортсменка обыграла чешскую теннисистку Марию Боузкову.
Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Андреевой и продолжалась 1 час 14 минут.
В следующем этапе турнира Большого шлема первого сезона Андреевой предстоит встретиться с победительницей матча между Магдой Линетт из Польши и японской теннисисткой Моюкой Утидзимой.
Открытый чемпионат Австралии по теннису — один из четырёх турниров Большого шлема, ныне проводящийся в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».
Напомним, в прошлом году Андреева в паре с Дианой Шнайдер выиграли серебряные медали Олимпиады в Париже. За это они получат по 2,5 миллиона рублей.