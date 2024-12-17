Завоевавших серебро на Играх-2024 российских теннисисток премируют

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, заполучившие серебряные медали на Олимпийских играх в Париже, получат премии размером 2,5 млн рублей. Такую же сумму получит и тренерский штаб спортсменок, заявил президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

«Наши серебряные призёры Игр в Париже, теннисистки, получат по 2,5 млн рублей. Это решение принято. Тренерский штаб тоже [получит] по 2,5 млн, потому что мы должны поощрять наших героев спорта. Это очень важно», — цитирует Дегтярёва «Матч ТВ».

Андреева и Шнайдер завоевали медали в парном разряде. В финале они уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани. Выступать нашим спортсменкам пришлось в нейтральном статусе — без флага и гимна. Всего на Олимпиаде в Париже выступили только 15 россиян, из них только теннисистки смогли завоевать медали.

Серебряная медаль Олимпиады стала самым значимым достижением 17-летней Андреевой. Также она выигрывала один турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и выходила в полуфинал турнира Большого шлема. У 20-летней Дианы Шнайдер достижений побольше. Она четыре раза выигрывала турниры WTA в одиночном разряде, а также в парном разряде проходила в четвертьфинал турнира Большого шлема.