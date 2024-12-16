Путин заявил, что Паралимпиада и Олимпиада в Париже не были «праздником спорта»

Паралимпийские и Олимпийские игры в Париже не стали праздниками спорта, заявил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения госнаград членам паралимпийской команды России.

«Сама атмосфера парижской Паралимпиады, как и Олимпиады, надо это признать, была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей — равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — сказал Путин.