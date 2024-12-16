Путин заявил, что Паралимпиада и Олимпиада в Париже не были «праздником спорта»
Паралимпийские и Олимпийские игры в Париже не стали праздниками спорта, заявил глава государства Владимир Путин на церемонии вручения госнаград членам паралимпийской команды России.
«Сама атмосфера парижской Паралимпиады, как и Олимпиады, надо это признать, была далека от настоящего праздника спорта, от его определяющих ценностей — равенства, дружбы, взаимного уважения культур и традиций, честной спортивной борьбы», — сказал Путин.
На Паралимпийских играх в париже сборная России завоевала 23 бронзовые, 21 серебряную и 20 золотых медалей. В турнире приняли участие 88 российских спортсменов, они выступали в нейтральном статусе. Российские паралимпийцы приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию, триатлону, настольному теннису и тхэквондо. Игры прошли с 28 августа по 8 сентября.
Олимпийские Игры в париже прошли с 26 июля по 11 августа. На церемонии открытия на сцене разыграли Тайную вечерю с «нетрадиционными» актёрами и трансвеститами, а кульминацией стал вынос огромного блюда с голым голубым мужчиной. Кроме того, состояние воды в Сене привело к переносу мужских соревнований по триатлону из-за отравления.
Life.ru