Каждый призёр Паралимпиады-2024 получит премию, заявил Путин

Каждый российский призёр Паралимпийских игр в Париже получит дополнительную премию в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде.

Российский лидер, говоря о поддержке спортсменов, отметил, что государственные награды — это крайне важно. Однако, по его словам, не менее важна и финансовая поддержка.

«Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призёр Паралимпийских игр получит премию в три миллиона рублей», — сказал президент.