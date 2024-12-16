Каждый призёр Паралимпиады-2024 получит премию, заявил Путин
Путин: Российские призёры Паралимпиады в Париже получат по 3 млн рублей
Каждый российский призёр Паралимпийских игр в Париже получит дополнительную премию в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде.
Российский лидер, говоря о поддержке спортсменов, отметил, что государственные награды — это крайне важно. Однако, по его словам, не менее важна и финансовая поддержка.
«Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призёр Паралимпийских игр получит премию в три миллиона рублей», — сказал президент.
Напомним, в этом году Россия завоевала 64 медали на Паралимпийских играх в Париже, 20 из них — золотые. Больше всего наград наши спортсмены получили за водные виды спорта.
ТАСС / Zuma