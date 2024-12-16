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16 декабря, 14:16

Каждый призёр Паралимпиады-2024 получит премию, заявил Путин

Путин: Российские призёры Паралимпиады в Париже получат по 3 млн рублей

Каждый российский призёр Паралимпийских игр в Париже получит дополнительную премию в размере трёх миллионов рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград паралимпийской команде.

Российский лидер, говоря о поддержке спортсменов, отметил, что государственные награды — это крайне важно. Однако, по его словам, не менее важна и финансовая поддержка.

«Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призёр Паралимпийских игр получит премию в три миллиона рублей», — сказал президент.

Напомним, в этом году Россия завоевала 64 медали на Паралимпийских играх в Париже, 20 из них — золотые. Больше всего наград наши спортсмены получили за водные виды спорта.

Семерым медалистам Паралимпиады присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ
Семерым медалистам Паралимпиады присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ
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ТАСС / Zuma

Наталья Демьянова
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