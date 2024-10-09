Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 15:22

Семерым медалистам Паралимпиады присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ

Российские паралимпийцы на Ирах в Париже. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

Российские паралимпийцы на Ирах в Париже. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России

Семеро россиян, завоевавших медали на Паралимпиаде-2024 в Париже, удостоились звания заслуженных мастеров спорта России. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минспорта РФ.

Звания заслуженного мастера спорта получили тхэквондист Алиасхаб Рамазанов, легкоатлеты Иван Ревенко (метание копья), Матвей Якушев (прыжки в длину), Алан Кокойты (толкание ядра), Георгий Маргиев (прыжки в высоту), пловцы Кирилл Пульвер и Зоя Щурова.

Китай в шестой раз подряд стал победителем медального зачёта Паралимпийских игр
Китай в шестой раз подряд стал победителем медального зачёта Паралимпийских игр

Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что организаторы Игр в Париже решили не дарить российским спортсменам традиционные подарки. По его словам, спортсмены сперва расстроились, а потом пришли к выводу, что завоёванные медали гораздо ценнее призов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Минспорт РФ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров