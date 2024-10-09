Семерым медалистам Паралимпиады присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ

Китай в шестой раз подряд стал победителем медального зачёта Паралимпийских игр

Китай в шестой раз подряд стал победителем медального зачёта Паралимпийских игр

Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что организаторы Игр в Париже решили не дарить российским спортсменам традиционные подарки. По его словам, спортсмены сперва расстроились, а потом пришли к выводу, что завоёванные медали гораздо ценнее призов.