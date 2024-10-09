Семерым медалистам Паралимпиады присвоили звания заслуженных мастеров спорта РФ
Российские паралимпийцы на Ирах в Париже. Фото © Telegram / Паралимпийский комитет России
Семеро россиян, завоевавших медали на Паралимпиаде-2024 в Париже, удостоились звания заслуженных мастеров спорта России. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минспорта РФ.
Звания заслуженного мастера спорта получили тхэквондист Алиасхаб Рамазанов, легкоатлеты Иван Ревенко (метание копья), Матвей Якушев (прыжки в длину), Алан Кокойты (толкание ядра), Георгий Маргиев (прыжки в высоту), пловцы Кирилл Пульвер и Зоя Щурова.
Ранее трёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Вдовин заявил, что организаторы Игр в Париже решили не дарить российским спортсменам традиционные подарки. По его словам, спортсмены сперва расстроились, а потом пришли к выводу, что завоёванные медали гораздо ценнее призов.