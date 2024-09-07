Китай в шестой раз подряд стал победителем Паралимпийских игр
Сборная Китая досрочно победила в медальном зачёте Паралимпийских игр в Париже. На счету параалетов из Поднебесной 196 медалей, из которых 86 — золотые, 65 — серебряные и 45 — бронзовые.
На втором месте находится команда Великобритании с 45 золотыми, 36 серебряными и 26 бронзовыми медалями (всего 107). Британские спортсмены потеряли шансы обойти команду Китая в общем медальном зачете. На третьем месте идёт команда США (32-38-22, всего 92), на четвёртом — Нидерланды (26-14-11, 51). У сборной России, выступающей в нейтральном статусе, 17 золотых, 20 серебряных и 21 бронзовая награда (58 в сумме).
Ранее Life.ru сообщал, что в графике президент РФ Владимира Путина пока нет встречи с российскими призёрами Паралимпийских игр пока не, но он ещё будет уточняться. Сегодня золото в копилку сборной РФ принёс бегун Андрей Вдовин, победив в беге на 200 метров в классе T37 для спортсменов с нарушениями координации.
Gettyimages / Ezra Shaw