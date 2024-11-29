Экс-первую ракетку мира из Польши дисквалифицировали всего на месяц за тот же допинг, что у Валиевой

Польская теннисистка Ига Свёнтек, занимающая второе место в рейтинге WTA, попалась на употреблении допинга. Анализы выявили в её допинг-пробе вещество триметазидин. При этом дисквалифицировали спортсменку всего лишь на месяц, так как это было «непреднамеренное нарушение», сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

23-летняя теннисистка сдала положительный допинг-тест в августе, когда не принимала участие в турнирах. Тогда она занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. ITIA посчитало, что триметазидин попал в её организм через «загрязнённый» мелатонин, который Свёнтек принимала, чтобы уснуть во время смены часовых поясов.

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в США подтвердила непреднамеренность нарушения. Сама Свёнтек 27 ноября также призналась, что нарушила правила. Полька пропустила три турнира WTA с 22 сентября по 4 октября. Теперь ей осталось отбыть всего восемь дней дисквалификации. В качестве дополнительного наказания у теннисистки отберут призовые за турнир в Цинциннати, где она дошла до полуфинала, проиграв белоруске Арине Соболенко, которая сместила её с первого места в рейтинге.

Примечательно, что российскую фигуристку Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой тоже нашли триметазидин наказали куда суровее, чем Свёнтек, а именно дисквалифицировали на четыре года. Срок бана Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. В связи с этим решением спортсменка была лишена золотой медали Олимпийских игр командного турнира в Пекине. Глава USADA ранее отмечал, что во время разбирательств с фигуристкой, которой на тот момент было всего 15 лет, обращались как с подопытным кроликом.