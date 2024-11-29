Экс-первую ракетку мира из Польши дисквалифицировали всего на месяц за тот же допинг, что у Валиевой
ITIA: Экс-первую ракетку мира Свёнтек отстранили на месяц по делу о допинге
Ига Свёнтек. Обложка © ТАСС / Zuma
Польская теннисистка Ига Свёнтек, занимающая второе место в рейтинге WTA, попалась на употреблении допинга. Анализы выявили в её допинг-пробе вещество триметазидин. При этом дисквалифицировали спортсменку всего лишь на месяц, так как это было «непреднамеренное нарушение», сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
23-летняя теннисистка сдала положительный допинг-тест в августе, когда не принимала участие в турнирах. Тогда она занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. ITIA посчитало, что триметазидин попал в её организм через «загрязнённый» мелатонин, который Свёнтек принимала, чтобы уснуть во время смены часовых поясов.
Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в США подтвердила непреднамеренность нарушения. Сама Свёнтек 27 ноября также призналась, что нарушила правила. Полька пропустила три турнира WTA с 22 сентября по 4 октября. Теперь ей осталось отбыть всего восемь дней дисквалификации. В качестве дополнительного наказания у теннисистки отберут призовые за турнир в Цинциннати, где она дошла до полуфинала, проиграв белоруске Арине Соболенко, которая сместила её с первого места в рейтинге.
Примечательно, что российскую фигуристку Камилу Валиеву, в допинг-пробе которой тоже нашли триметазидин наказали куда суровее, чем Свёнтек, а именно дисквалифицировали на четыре года. Срок бана Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. В связи с этим решением спортсменка была лишена золотой медали Олимпийских игр командного турнира в Пекине. Глава USADA ранее отмечал, что во время разбирательств с фигуристкой, которой на тот момент было всего 15 лет, обращались как с подопытным кроликом.
Напомним, что в этом году произошёл ещё один громкий допинг скандал в мировом теннисе. Лидер мужского рейтинга Янник Синнер попался на употреблении анаболического стероида клостебола. 10 марта он сдал первую допинг-пробу, которая показала наличие вещества в низких концентрациях. Вторая проба через неделю также дала положительный результат на то же вещество. Теннисиста дважды временно отстраняли, однако он смог обжаловать эти решения и без особых проблем вернулся в спорт. Синнеру удалось избежать дисквалификации, так как ответственные лица посчитали, что запрещённое вещество попало в его организм из-за контакта с физиотерапевтом, который применял мазь с клостеболом. В итоге с итальянца списали выигранные очки и призовые за турнир в Индиан-Уэллсе. Позже WADA оспорило в CAS оправдательный приговор по делу Синнера.