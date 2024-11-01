Валиева намерена продолжить карьеру после окончания дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжить спортивную карьеру после окончания четырёхлетней дисквалификации. Об этом она сообщила журналистам.

«Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — сказала 18-летняя фигуристка.