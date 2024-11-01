Валиева намерена продолжить карьеру после окончания дисквалификации
Камила Валиева. Обложка © Telegram / Kamila Valieva
Российская фигуристка Камила Валиева планирует продолжить спортивную карьеру после окончания четырёхлетней дисквалификации. Об этом она сообщила журналистам.
«Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — сказала 18-летняя фигуристка.
Четырёхлетний срок бана Валиевой отсчитывается от 25 декабря 2021 года. В связи с этим решением спортсменка была лишена золотой медали Олимпийских игр командного турнира в Пекине. Главы USADA ранее отмечал, что во время разбирательств с фигуристкой, которой на тот момент было всего 15 лет, обращались как с подопытным кроликом.