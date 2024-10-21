Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA, первая ракетка мира – снова Соболенко

Белорусская спортсменка Арина Соболенко во второй раз возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Согласно топу на сайте организации, она набрала 9 706 очков и обошла соперницу из Польши Игу Свёнтек (9 665).

Третьей стала американка Коко Гауфф (5 963). В топ-10 мирового рейтинга впервые с июня 2023 года вернулась российская теннисистка Дарья Касаткина (3 500), она поднялась с 11-й позиции после победы на турнире в китайском Нинбо.

В топ-100 рейтинга попали еще 11 россиянок: Анна Калинская (12-е место), Диана Шнайдер (16), Мирра Андреева (17), Людмила Самсонова (23), Екатерина Александрова (28), Анастасия Павлюченкова (30), Анастасия Потапова (37), Камилла Рахимова (61), Вероника Кудерметова (62), Эрика Андреева (65) и Анна Блинкова (85)