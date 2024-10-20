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20 октября, 11:41

Теннисистка Касаткина победила Андрееву в финале WTA

Дарья Касаткина. Фото © WTA

Дарья Касаткина. Фото © WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина победила в противостоянии с соотечественницей Миррой Андреевой в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Нинбо. Об этом сообщили на сайте WTA.

Игра закончилась со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу 27-летней Касаткиной, имевшей на соревновании 5-й номер посева. 17-летняя Андреева выступала без номера посева. В 34-й раз в истории турниров WTA зрители стали свидетелями финального противостояния российских теннисистов.

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Ранее Дарья Касаткина на классе обыграла соперницу из Канады Лейлу Фернандес в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки

Владимир Озеров
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