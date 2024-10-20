Теннисистка Касаткина победила Андрееву в финале WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина победила в противостоянии с соотечественницей Миррой Андреевой в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Нинбо. Об этом сообщили на сайте WTA.

Игра закончилась со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу 27-летней Касаткиной, имевшей на соревновании 5-й номер посева. 17-летняя Андреева выступала без номера посева. В 34-й раз в истории турниров WTA зрители стали свидетелями финального противостояния российских теннисистов.