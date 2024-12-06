Зрителям с российскими номерами запретили покупку билетов на Australian Open

На предстоящем теннисном турнире Australian Open 2025, который пройдёт с 12 по 26 января, введены ограничения на покупку билетов для зрителей, использующих телефонный код +7. Это решение вызвало волну обсуждений, так как данный код используется не только в России, но и в Казахстане, сообщает «Чемпионат».

Организаторы турнира пояснили, что при попытке ввести код +7 в процессе покупки билетов система автоматически блокирует возможность завершить заказ. Это связано с политикой, направленной на ограничение доступа для пользователей из России. Однако данное обстоятельство непреднамеренно затронуло и казахстанских зрителей, что вызвало недовольство и вопросы со стороны последних.

Казахские пользователи обратились к организаторам с просьбой пересмотреть решение и устранить данное неудобство. В ответ организаторы заявили, что разблокировка кода +7 приведёт к возможности покупки билетов не только для казахстанцев, но и для россиян, что противоречит установленным ограничениям.

Ситуация остаётся нерешённой, и зрители из Казахстана, как и из России, не смогут приобрести билеты на Australian Open 2025 через стандартную систему. Это ограничение вызвало дискуссии о справедливости и последствиях подобных мер, затрудняющих доступ к международным спортивным событиям для жителей сразу двух стран, использующих один и тот же телефонный код.

Организаторы турнира пока не представили альтернативных решений для казахстанских зрителей, и остаётся неясным, будут ли предприняты какие-либо шаги для исправления ситуации. В результате многие поклонники тенниса из Казахстана рискуют остаться без возможности посетить одно из главных событий в мире тенниса в 2025 году.