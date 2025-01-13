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13 января, 08:29

«Не видел причин жить»: Теннисист Рублёв рассказал о проблемах с психикой

Теннисист Рублёв: Я принимал антидепрессанты и не видел причин жить

Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Андрей Рублёв. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что в прошлом году принимал антидепрессанты на фоне проблем с психикой. Его слова приводит The Guardian.

«Низшая точка была после поражения в первом круге Уимблдона 2024 года. Дело было даже не в теннисе, а во мне. После этого я не видел причин жить. <...> У меня развилось биполярное расстройство. Я сам всё это запустил», — заявил Рублёв, добавив, что посещал психолога.

Рублеву предстоит выступить на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в ночь на 14 января. Против него сразится представитель Бразилии Жоао Фонсека, который стал чемпионом молодёжного Итогового турнира и выиграл на данный момент 13 матчей подряд.

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Николай Рюмин
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