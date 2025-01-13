«Не видел причин жить»: Теннисист Рублёв рассказал о проблемах с психикой

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что в прошлом году принимал антидепрессанты на фоне проблем с психикой. Его слова приводит The Guardian.

«Низшая точка была после поражения в первом круге Уимблдона 2024 года. Дело было даже не в теннисе, а во мне. После этого я не видел причин жить. <...> У меня развилось биполярное расстройство. Я сам всё это запустил», — заявил Рублёв, добавив, что посещал психолога.

Рублеву предстоит выступить на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в ночь на 14 января. Против него сразится представитель Бразилии Жоао Фонсека, который стал чемпионом молодёжного Итогового турнира и выиграл на данный момент 13 матчей подряд.