Прощаемся с легендами тенниса: Федерер поделился трогательным письмом к Надалю

Легендарный теннисист Роджер Федерер опубликовал в своём твиттере эмоциональное обращение к своему давнему сопернику и другу Рафаэлю Надалю, который вскоре завершит профессиональную карьеру.

Швейцарец Федерер поделился воспоминаниями об их соперничестве и дружбе с Надалем, отметив, что испанец стал для него не только сильным конкурентом, но и источником вдохновения.

«Ты побеждал меня, и много раз. Больше, чем получилось у меня. Ты бросал мне те вызовы, которые не мог бросить никто», — признался Федерер. Он также рассказал о том, как Надаль заставил его переосмыслить свою игру и даже изменить размер ракетки.

Швейцарец также отметил уникальные обычаи Надаля на теннисном корте: «Весь процесс. Все эти ритуалы — бутылки с водой, которые ты выстраивал, как игрушечных солдатиков, то, как ты поправлял волосы, подтягивал нижнее бельё... Всё это вместе на самом высоком напряжении. Втайне мне всё это нравилось».

Федерер вспомнил их совместные победы и поражения, а также то, как они вместе продвигали теннис. Он выразил благодарность Надалю за приглашение на открытие Академии Рафы Надаля и отметил, что его дети тренировались там. «Я знаю, что ты сконцентрирован на последнем отрезке карьеры. Мы поговорим, когда он завершится. Пока я хочу поздравить твою семью и команду, которые тоже сыграли огромную роль в твоём успехе. И я хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет болеть так же громко за всё, что ты будешь делать в будущем», — написал Федерер.

Прощальное послание Федерера стало одним из самых обсуждаемых событий в мире тенниса. Поклонники обоих спортсменов выразили глубокое уважение к их соперничеству и дружбе.