Мария Шарапова станет первой россиянкой в Зале славы тенниса

Россиянка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США) в 2025 году. Также этой чести удостоились американцы Боб и Майк Брайаны, сообщает пресс-служба организации. Сама Шарапова, комментируя своё включение, поблагодарила поклонников за поддержку.

«Большое спасибо Залу славы и всем голосующим. Самое главное, это признание — прекрасное напоминание о глубокой признательности, которую я испытываю к своим поклонникам. Каждый из вас заставил меня дотянуться до звёзд и посмотреть, чего мы достигли вместе», — написала 37-летняя спортсменка в соцсети Х.

Торжественные мероприятия пройдут в августе 2025 года. Шарапова станет третьим представителем РФ и первой россиянкой, которую включили в Международный зал теннисной славы. До неё этой чести были удостоены экс-первые ракетки мира Марат Сафин (2016 год) и Евгений Кафельников (2019 год).

Шарапова — экс-первая ракетка мира, а также победительница пяти турниров Большого шлема и 36 турниров WTA в одиночном разряде. Теннисистка завершила карьеру в 2020 году, тогда же состоялась её помолвка с британским миллионером Александром Гилксом. В 2022-м у пары родился первый сын, малыша назвали Теодором.